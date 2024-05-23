Впервые за двадцать лет выросла экономика Смоленской области

Отчет о результатах деятельности правительства Смоленской области за 2023 год обсудили депутаты Смоленской областной Думы В Смоленской области впервые за последние более чем двадцать лет наблюдается рост экономики.
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