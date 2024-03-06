Исторические напёрстки Операция против России начнётся с глобального удара Информационным итогом растущей медийной истерики (по обе стороны баррикад) по прямому столкновению коллективного Запада с Россией стал сухой аналитический материал журнала «Военная мысль», издаваемый нашим Министерством обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии