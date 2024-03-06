Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Операция против России начнётся с глобального удара

Операция против России начнётся с глобального удара

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Комментарии
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Вик Норд
Ирану поможем,Китай тоже не останется в стороне...,думаю договорённости УЖЕ имеются(тайный пакт),судя по активности обоюдных перемещений высших армейских чинов,Ирана,Китая,России...
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