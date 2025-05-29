В греческом стиле из белорусского льна: у подножия гор прошел первый показ мод народов Крыма

Слева гора Бойко, справа гора Сотира, а между ними долина, где берет свое начало река Бельбек. С недавних пор она стала местом творческой силы ремесленников, сыроваров, мастеров телесных практик, эзотериков и традиционалистов.
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