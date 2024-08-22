Bild: немцы из-за санкций против России могут остаться без любимого блюда

Экономика Издание информирует о предполагаемой нехватке любимого продукта. Из-за антироссийских санкций Евросоюза в адрес России Германии грозит дефицит одного из любимых продуктов немцев — рыбных палочек.
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