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Царьград

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Белый дом обвинил Кубу во вмешательстве во внутреннюю политику США

Белый дом обвинил Кубу во вмешательстве во внутреннюю политику США

Госдепартамент США опубликовал почти стостраничный доклад «Куба: столица коммунизма XXI века», в котором Гавана представлена как источник многолетнего политического и идеологического влияния на американские общественные движения.

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Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Кубанская диаспора в США безусловно оказывает сильнейшее влияние на политику, внешнюю и внутреннюю. Причём её используют американские &quot;глобалисты&quot; в своих шкурных целях, оплачивая своих протеже типа Рубио... Позволяя, направляя и стимулируя антикубинские деяния США.
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1 м.