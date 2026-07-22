ВН

Владимир Наумов

Кубанская диаспора в США безусловно оказывает сильнейшее влияние на политику, внешнюю и внутреннюю. Причём её используют американские "глобалисты" в своих шкурных целях, оплачивая своих протеже типа Рубио... Позволяя, направляя и стимулируя антикубинские деяния США.