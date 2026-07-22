Белый дом обвинил Кубу во вмешательстве во внутреннюю политику США

Госдепартамент США опубликовал почти стостраничный доклад «Куба: столица коммунизма XXI века», в котором Гавана представлена как источник многолетнего политического и идеологического влияния на американские общественные движения.
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