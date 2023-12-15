На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет праздник «серебряных» волонтеров

В волонтерском штабе на Международной выставке-форуме «Россия» 18 декабря пройдет встреча волонтёров старшего возраста «Серебряная зима: спасибо, волонтеры!», участниками которой станут более 200 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии