Такера Карлсона прогнали с Fox News за правду о Байдене и демократах. И уже пригласили на Соловьёв Live. А Трампа обвиняют в изнасиловании

Тёмная сторона мангала. Не химичь с термостойкой эмалью! Вообще, если честно, достаточно дико смотреть на то, какими методами американские демократы во главе с Самоходным Дедом расчищают себе дорогу перед предстоящими в США выборами Президента.
Тёмная сторона мангала. Не химичь с термостойкой эмалью! Вообще, если честно, достаточно дико смотреть на то, какими методами американские демократы во главе с Самоходным Дедом расчищают себе дорогу перед предстоящими в США выборами Президента.
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