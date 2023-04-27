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Такера Карлсона прогнали с Fox News за правду о Байдене и демократах. И уже пригласили на Соловьёв Live. А Трампа обвиняют в изнасиловании

Такера Карлсона прогнали с Fox News за правду о Байдене и демократах. И уже пригласили на Соловьёв Live. А Трампа обвиняют в изнасиловании

Тёмная сторона мангала. Не химичь с термостойкой эмалью! Вообще, если честно, достаточно дико смотреть на то, какими методами американские демократы во главе с Самоходным Дедом расчищают себе дорогу перед предстоящими в США выборами Президента.

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