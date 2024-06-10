Опубликована программа празднования Дня России в Томске

В честь Дня России в Томске запланированы масштабные праздничные мероприятия. 12 июня на площади перед Драматическим театром начнется большое праздничное шоу, включающее концерты творческих коллективов региона и торжественное вручение паспортов граждан России юным томичам.
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