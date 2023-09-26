Военнослужащие дивизии СС "Галичина" на обучении в Нойхаммере (Германия). В центре - молодой эсэсовец Ярослав Гунько, которого вчера чета Зеленских вместе с канадским парламентом благодарили овациями за его боротьбу.
Эсэсовец Гунько в молодости, когда боролся за свободу
Комментарии
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Алексей Тан
То что Гунько воевал в СС... ни когда секретом не было!... и не понятно... какой " крышей или занавеской" и для кого ... он сейчас "заработал".... А вот почему "наши" ИУДЕЙСКИЕ СМИ ТВ... молчат вот 42-ом году... Когда евреи ходили... под охраной немцев а еврейские полицейские... носили, фактически парадную форму!... и они уже РАДОВАЛИСЬ!... победе над Россией!
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15 час.
Алексей Тан
...А вот эти молодые еврейские полицейские... уже готовятся... править землями россии... тот же 1942-ой год.... они ещё не знают, ни будущего Сталинграда и Курской дуги.... они УВЕРЕНЫ!... ОНИ ПОБЕДИТЕЛИ!.
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15 час.
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