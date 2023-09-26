Эсэсовец Гунько в молодости, когда боролся за свободу

Алексей Тан

То что Гунько воевал в СС... ни когда секретом не было!... и не понятно... какой " крышей или занавеской" и для кого ... он сейчас "заработал".... А вот почему "наши" ИУДЕЙСКИЕ СМИ ТВ... молчат вот 42-ом году... Когда евреи ходили... под охраной немцев а еврейские полицейские... носили, фактически парадную форму!... и они уже РАДОВАЛИСЬ!... победе над Россией!