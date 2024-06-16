Белоусов выдал новую сенсацию. Подняли старые дела. Сердюков уже начал беспокоиться

Недавно назначенный глава Минобороны, Андрей Белоусов, активно решает свои обязанности с большой эффективностью, что уже было замечено многими.
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