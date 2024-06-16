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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Белоусов выдал новую сенсацию. Подняли старые дела. Сердюков уже начал беспокоиться

Белоусов выдал новую сенсацию. Подняли старые дела. Сердюков уже начал беспокоиться

Недавно назначенный глава Минобороны, Андрей Белоусов, активно решает свои обязанности с большой эффективностью, что уже было замечено многими.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Если Белоусов возьмётся за Сердюкова и Васильеву. то ниточка приведёт к жене Д.Медведева -- они с Васильевой, как было сказано ранее. имели деловые отношения... а там уж не знаю, чья возьмёт...
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1 час.
Л
Людмила
Пока не введут растрел за эти действия, так и будет
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1 час.
Lana_Borei Иванова
На одного Сердюкова двадцать Криворучек приходится.... Надо ввести расстрел!
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44 мин.

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