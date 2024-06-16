Белоусов выдал новую сенсацию. Подняли старые дела. Сердюков уже начал беспокоиться

Виталий Кирпиченко

Если Белоусов возьмётся за Сердюкова и Васильеву. то ниточка приведёт к жене Д.Медведева -- они с Васильевой, как было сказано ранее. имели деловые отношения... а там уж не знаю, чья возьмёт...