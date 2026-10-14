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Царьград

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Врачи спасли руку 9-летнему мальчику после падения с питбайка

Врачи спасли руку 9-летнему мальчику после падения с питбайка

Девятилетний мальчик получил открытый перелом плечевой кости и разрыв плечевой артерии при падении с питбайка, однако после операции по восстановлению сосудов и костных структур подвижность руки полностью вернулась.

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