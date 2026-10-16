В центре Петербурга сгорел особняк Миллера напротив Исаакиевского собора. Огонь охватил 2000 кв. м и перекинулся на соседнее здание.
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