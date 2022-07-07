Военное обозрение

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Испанская пресса: НАТО и партнёры не передадут Украине ЗРК Patriot и беспилотники Predator и Global Hawk

Испанская пресса: НАТО и партнёры не передадут Украине ЗРК Patriot и беспилотники Predator и Global Hawk

На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз упрашивал НАТО передать Украине «если не самолёты, то хотя бы современные средства ПВО».

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