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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек ФИФА Графстрем назвал план по продаже прав на ЧМ «печальной чередой событий» в письме к сотрудникам организации: «К счастью, она завершилась тем, что проект был закрыт»

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем высказался о ситуации с коммерческим планом относительно чемпионата мира.

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