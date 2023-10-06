Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 в Новосибирске

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал цех, занимающийся выпуском и ремонтом военного истребителя Су-34, на авиазаводе имени Чкалова, который расположен в Новосибирске.
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