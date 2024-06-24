Песков переадресовал вопрос о разведке БПЛА США у западных границ РФ Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать информацию о том, что стратегический беспилотный летательный аппарат США ВВС США RQ-4B Global Hawk 23 июня курсировал у берегов Краснодарского края, распространяющуюся в Telegram-каналах.