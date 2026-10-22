Ситуация, которая в практике встречается чаще, чем хотелось бы. Стороны работают по договору подряда, посреди стройки возникают дополнительные работы, директор заказчика недоступен, и допсоглашение подписывается факсимиле.
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