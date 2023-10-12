Израилю грозит третий фронт

BM

Boris Merfi

евреи спонсировали гитлера, сейчас сидят во многих правительствах "цивилизованных" стран, мадлен олбрайт, сорос, блинкин, все эти кровожадные упыри-евреи, кажется у истории не было иного пути, за вампирами всегда приходят охотники, сами накликали беду на себя, столько лет воспитывать ненависть в арабах к себе (кстати, другой мир уже давно понял, что евреи из себя представляют), хотя я и не оправдываю убийства мирняка, но об этом должны были думать их вожатые, но эти вожатые как раз самые упыристые, да на столько, что им плевать на своих