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Израилю грозит третий фронт

Израилю грозит третий фронт

Конфигурация, которая сейчас складывается вокруг Израиля, мягко говоря, крайне неблагоприятна для еврейского государства.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Значит арабско-мусульманскому миру надо вышвырнуть наглых жЫдов. Пусть еще столетие поскитаются в поисках того, кто захочет их приютить на свою голову.
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12 час.
BM
Boris Merfi
евреи спонсировали гитлера, сейчас сидят во многих правительствах &quot;цивилизованных&quot; стран, мадлен олбрайт, сорос, блинкин, все эти кровожадные упыри-евреи, кажется у истории не было иного пути, за вампирами всегда приходят охотники, сами накликали беду на себя, столько лет воспитывать ненависть в арабах к себе (кстати, другой мир уже давно понял, что евреи из себя представляют), хотя я и не оправдываю убийства мирняка, но об этом должны были думать их вожатые, но эти вожатые как раз самые упыристые, да на столько, что им плевать на своих
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9 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а кто будет этих тварей спрашивать? Пинками под зад.
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9 час.

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