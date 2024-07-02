Энтомолог Карцев: гигантские осы сколии для жителей Подмосковья не опасны

В Московской области появились гигантские осы – их размер достигает 6 см. Этот вид насекомых называется сколии, для людей они не опасны, заверил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев.
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