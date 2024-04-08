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Daily Mail: в США учительнице дали три месяца тюрьмы за изнасилование ученика

Daily Mail: в США учительнице дали три месяца тюрьмы за изнасилование ученика

Учительница английского языка из США, 24-летняя Лилли Боуман из Небраски, была приговорена к трем месяцам тюремного заключения за неоднократные половые акты с одним из своих учеников, сообщает Daily Mail.

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