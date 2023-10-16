Международная порноплатформа решила финансово поддержать Израиль

Всю прибыль от фильмов с участием порнозвезды ливанского происхождения Мии Халифы порносайт Pornhub передаст на помощь Израилю из-за её высказываний в поддержку движения ХАМАС, – сообщает испанское издание Marca.
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