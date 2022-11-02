Глобальную ревизию бомбоубежищ проведут в Уссурийске

В Уссурийске намечена ревизия защитных сооружений, известных как бомбоубежища. Укрытия находятся в собственности Министерства обороны, на территории Уссурийского городского округа их 99, из них относительно функциональных — 12.
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