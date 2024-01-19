Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Суд американского штата Вашингтон не стал исключать бывшего президента страны Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.
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