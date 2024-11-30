Штраф за летнюю резину с 1 декабря: что надо знать

В России официально наступил запрет на летние шины. Соответствующее правило, установленное постановлением Правительства от 27 мая 2023 года, запрещает автомобилистам с 1 декабря использовать резину не по сезону.
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