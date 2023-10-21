«АвтоВАЗу» стоит вспомнить про технику двойного назначения

Это бронированный пикап на удлиненном шасси «Нивы». Почему такое не делает АвтоВАЗ – непонятно. Ностальгия по «Реке» Если взглянуть на отечественные автомобильные заводы, то окажется, что большая часть из них в той или иной мере загружена оборонными заказами.
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