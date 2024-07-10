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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лемтюгов остался тренером МХК «Атлант». В его штаб вошли Мурыгин, Батыршин и Черников

38-летний экс-нападающий «Ак Барса», «Авангарда», «Спартака» и других команд Фонбет Чемпионата КХЛ возглавил «Атлант» в прошлом сезоне.

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