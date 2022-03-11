Тен Хаг хотел бы пообщаться с «МЮ», если поступит официальный запрос. Клубы еще не контактировали

Эрик тен Хаг хотел бы поработать с «Манчестер Юнайтед». Между «МЮ» и «Аяксом» еще не было контактов по поводу 52-летнего тренера, но тен Хаг очень хотел бы пообщаться с представителями англичан в случае, если они сделают официальный запрос в его нынешний клуб.