Шахназаров не верит в раскаяние Насти Ивлеевой

Уже более месяца прошло с тех пор, как состоялась скандальная вечеринка в ночном клубе «Мутабор», однако общественность до сих пор не перестает осуждать Настю Ивлееву и всех остальных участников этого инцидента.
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