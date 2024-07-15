В Кремле на фоне покушения на Трампа раскрыли, как обеспечивают безопасность Путина

Дмитрий Песков рассказал, как охраняют российского президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о необходимости усиления мер безопасности президента РФ Владимира Путина после покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.