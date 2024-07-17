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Раскрыто неизвестное состояние мозга во время сна

Раскрыто неизвестное состояние мозга во время сна

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Калифорнийского университета в Санта-Крузе раскрыли, что небольшие участки мозга могут находиться в состоянии микродремоты, пока остальная часть мозга бодрствует, и наоборот.

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