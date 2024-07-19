ИТ-кампус НЕЙМАРК совместно со Сбером запускает бесплатный курс по продакт-менеджменту

Стартовал прием заявок на участие в бесплатном образовательном практико-ориентированном «НЕЙМАРК.Интенсиве» по продакт-менеджменту от ИТ-кампуса и Регионального центра исследований и продуктовой разработки Сбера в Нижнем Новгороде.
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