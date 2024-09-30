Стали известны размер файлов и дата предзагрузки ремейка Silent Hill 2 Раскрыта д...

Стали известны размер файлов и дата предзагрузки ремейка Silent Hill 2Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов для предстоящего ремейка классической игры ужасов на выживание Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team.
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