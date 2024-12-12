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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Тупоголовый» - что случилось с главой правительства РСФСР, который назвал так Сталина?

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Врагов Иосифа Сталина советская пропаганда обличала, не стесняясь в формулировках. До сих пор памятны уничижительно-жгучие эпитеты, которыми наделяли Льва Троцкого, Николая Бухарина или позже – Андрея Власова.

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