10 БПЛА сбили в ночь на 1 сентября в небе над Воронежской областью

В ночь на 1 сентября дежурные силы ПВО обнаружили и сбили 10 беспилотников в небе над пятью районами Воронежской области.
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