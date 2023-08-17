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Буну переходит в «Аль-Хилаль» из «Севильи» за 19+3 млн евро. Он улетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы

Буну переходит в «Аль-Хилаль» из «Севильи» за 19+3 млн евро. Он улетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, сделка по переходу 32-летнего голкипера в саудовский клуб закрыта.

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