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От голливудской красавицы до жизни под капельницами: что скрывала Кейт Бекинсейл за идеальной картинкой

От голливудской красавицы до жизни под капельницами: что скрывала Кейт Бекинсейл за идеальной картинкой

Еще недавно Кейт Бекинсейл для миллионов зрителей была почти воплощением голливудской безупречности. Красные дорожки, эффектные наряды, спортивная фигура и образ женщины, которая будто бы не умеет стареть.

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