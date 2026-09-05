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Орловские новости

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На стадионе «Трудовые резервы» «Орел» сыграет с «Авангардом»

На стадионе «Трудовые резервы» «Орел» сыграет с «Авангардом»

В первом круге чемпионата «Орел» обыграл «Авангард» со счетом 1:0. Игра пройдет без зрителей, но будет доступна онлайн-трансляция.

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