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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала 23-й, Аванесян обновила личный рекорд, Осака вернулась в топ-100

Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала 23-й, Аванесян обновила личный рекорд, Осака вернулась в топ-100

Финалистка Элина Аванесян стала 58-й, обновив личный рекорд. Наоми Осака, которая в этом сезоне возобновила выступления после рождения дочери, вернулась в топ-100.

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