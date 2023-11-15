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Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру в 36 лет. Он играл в Джибути в последние годы

Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру в 36 лет. Он играл в Джибути в последние годы

36-летний камерунец в последние годы выступал за клуб «Арта/Солар 7» из Джибути.  «С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь.

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