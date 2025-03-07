В Ханты-Мансийске открылся XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»

Кино из Ирана, Канады, Казахстана и Колумбии, встречи со знаменитыми кинодеятелями, а также обширная культурная программа — в Ханты-Мансийске проходит XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня».
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