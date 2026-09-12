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Царьград

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Самозанятых отключат от заказов при работе с одним клиентом

Самозанятых отключат от заказов при работе с одним клиентом

Взаимодействие исполнителя с одним и тем же заказчиком через одну цифровую платформу на протяжении полугода и более при нагрузке свыше 60 часов в месяц приведёт к приостановке приёма новых заказов от этого клиента на два месяца.

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