Самозанятых отключат от заказов при работе с одним клиентом

Взаимодействие исполнителя с одним и тем же заказчиком через одну цифровую платформу на протяжении полугода и более при нагрузке свыше 60 часов в месяц приведёт к приостановке приёма новых заказов от этого клиента на два месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Финля...
- Болезнь, которой ...
- "Пока Киев рискуе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым