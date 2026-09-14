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Нескучные технологии

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Следование подсказкам ИИ едва не стоило жизни троим туристам

Следование подсказкам ИИ едва не стоило жизни троим туристам

Трое туристов из пригорода Сакраменто решили покорить гору Шаста — стратовулкан высотой 4300 метров в Каскадных горах Калифорнии.

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