Следование подсказкам ИИ едва не стоило жизни троим туристам

Трое туристов из пригорода Сакраменто решили покорить гору Шаста — стратовулкан высотой 4300 метров в Каскадных горах Калифорнии.
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