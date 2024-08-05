Стало известно, как с 5 августа изменяется схема объезда ремонта на Садовой улице

Был разработан комплекс мер На участке Садовой улицы от Инженерной улицы до Невского проспекта с 29 июля в ускоренном режиме проводятся важные работы по замене трамвайных путей, которые не ремонтировались более 20 лет.
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