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Царьград

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Суд обязал власти Куеды расселить жителей 10 аварийных домов до 2027 года

Суд обязал власти Куеды расселить жителей 10 аварийных домов до 2027 года

Суд обязал администрацию Куединского муниципального округа Пермского края выплатить компенсации собственникам квартир в десяти аварийных домах либо предоставить им другое жильё.

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