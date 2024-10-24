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Троллейбус №33 изменил маршрут движения в Екатеринбурге из-за ремонтных работ

Троллейбус №33 изменил маршрут движения в Екатеринбурге из-за ремонтных работ

С 25 октября по 1 ноября 2024 года в Екатеринбурге изменится схема движения троллейбуса № 33. В связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев троллейбусы будут курсировать только часть своего обычного маршрута.

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