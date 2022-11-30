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Губернаторские новогодние подарки получат почти 187 тысяч детей Приморья

Губернаторские новогодние подарки получат почти 187 тысяч детей Приморья

Приморские дети получат сладкие подарки от губернатора Олега Кожемяко к Новому году. Праздничные посылки доставят почти 187 тысячам детей, на это предусмотрено 65 млн рублей краевого бюджета, сообщили ИА UssurMedia в правительстве Приморского края.

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