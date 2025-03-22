Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
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