info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Большинство россиян (79,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, одобряют работу российского лидера 78,1% граждан РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Невидимка Невидимка
Сам им не смешно?
Ответить
17 час.
наверх