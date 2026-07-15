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В 42 года стала мамой, в 43 — студенткой, а за концерты просит миллионы: как изменилась жизнь Сати Казановой

В 42 года стала мамой, в 43 — студенткой, а за концерты просит миллионы: как изменилась жизнь Сати Казановой

В 42 года бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова впервые стала мамой, в 43 года снова села за студенческую парту, а её гонорары за выступления на частных мероприятиях выросли до 7,5 миллиона рублей.

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