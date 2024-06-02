НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

«Играй, учись, развивайся, повторяй». Роналду подвел итоги сезона, «Аль-Наср» назвал его величайшим в истории в комментариях

39-летний португалец выложил в соцсетях пост, в котором отмечены знаковые моменты сезона. В частности, выигранный Кубок арабских чемпионов и «Золотая бутса» Роналду по итогам сезона в саудовской лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх