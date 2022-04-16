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Подкормите так ваши яблони и груши весной в апреле и соберете в 2 раза больше фруктов! Весенняя подкормка и обработка яблонь и груш на даче!

Подкормите так ваши яблони и груши весной в апреле и соберете в 2 раза больше фруктов! Весенняя подкормка и обработка яблонь и груш на даче!

Здравствуйте мои дорогие читатели, гости и подписчики моего канала! В этой статье я покажу вам, чем обработать от болезней и как подкормить яблоню или грушу на даче весной.

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